Naturschutzbund lädt zur Woche der Artenvielfalt

Mit zahlreichen Natur-Events vom 17. bis 26. Mai in ganz Österreich beweist die vielfaltleben-Woche der Artenvielfalt, dass es in der Welt der Tiere und Pflanzen unfassbar viel Schönes zu entdecken gibt. Naturliebhaberinnen und Naturliebhaber wissen: Kaum etwas ist zugleich so spannend und entspannend wie die Vielfalt der Natur. Doch diese Vielfalt ist bedroht. Die Woche der Artenvielfalt will deshalb noch mehr Menschen für die Natur und ihren Schutz begeistern.