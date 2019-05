Alex Aiono: Pop mit Verantwortungsbewusstsein

Von Phoenix nach LA

Für Aiono ist „Her“ nur der nächste folgerichtige Schritt in einer Karriere, die bislang ausschließlich Highlights kannte und wie ein Märchen anmutet, das so nur in den USA entstehen kann. Die ersten Songs hat das Naturtalent bereits im zarten Kindesalter von acht in seinem Schlafzimmer in Phoenix, Arizona geschrieben. Mit 14 hat die Familie alles auf eine Karte gesetzt und zog mit dem ambitionierten Spross ins Musikmekka Los Angeles. „Meine Familie hat für mich wirklich alles liegen- und stehengelassen“, erinnert er sich im „Krone“-Interview zurück, „manchmal muss ich mich selbst zwicken, um mir das Opfer vor Augen zu führen, das sie für mich gebracht haben. Mit 14 hätte ich nicht alleine nach LA ziehen können, da konnte ich mir ja noch nicht einmal selbst ein Sandwich zubereiten.“ Die ganze Familie lebte spartanisch in einem Ein-Zimmer-Apartment, während Aiono sich seine ersten Sporen als Straßenmusiker am Santa Monica Pier verdiente - bis zu einer schicksalshaften und karriereprägenden Begegnung.