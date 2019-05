Warnung vor Betrug mit Tickets via Facebook

So mahnt unter anderem das Rockhouse in Salzburg zur Vorsicht. Die Betrüger bieten Tickets an, die sie in Wirklichkeit gar nicht besitzen. Die Beiträge sind meist in Englisch verfasst, die dazugehörigen Facebook-Profile haben nichts mit Salzburg zu tun. Außerdem wird zu ungewöhnlichen Zahlungsmethoden aufgefordert. Die Unbekannten fordern etwa Amazon-Gift-Cards. Man sollte auf jeden Fall die Finger davon lassen, denn die Betrüger brechen den Kontakt nach der Bezahlung, in welcher Art auch immer, ab. Es gibt keine Tickets!