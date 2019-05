„Fishing Sim World“ lädt zur „Pro Tour“

Den „Nervenkitzel der Jagd“ und das „Adrenalin des Wettbewerbs“ im Kampf Mensch gegen Fisch verspricht Entwickler Dovetail Games mit dem kostenlosen „Pro Tour“-Update für seinen Angel-Simulator „Fishing Sim World“. Ab Juli sollen Gamer darin auf PC (via Steam), PS4 und Xbox One in einem neuen Karrieremodus an zehn verschiedenen Seen auf die Jagd nach dem dicksten Fang gehen. 29 neue Fischarten warten darauf, an den Haken genommen zu werden. Wer sich im Wett-Angeln mit Freunden messen möchte, kann dies zudem im neuen, anpassbaren Multiplayer-Modus tun.