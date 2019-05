Die Baulehre wird digital

Die Baubranche bietet jungen Menschen aussichtsreiche Perspektiven und einen sicheren Arbeitsplatz - auch ohne Hochschulabschluss. In kaum einem anderen Lehrberuf können junge Menschen so viel verdienen wie in der Baulehre, die nach demtrialen Ausbildungsprinzip erfolgt: Im Lehrbetrieb, in der Fachberufsschule und an der BAU-Akademie Tirol mit eigenem Lehrbauhof erhalten die Lehrlinge alle notwendigen Kenntnisse in Theorie und Praxis. Wer nach demAbschluss sein Können vertiefen will, kann sich zum Vorarbeiter, Polier, Bautechniker und in der Folge zum Bauleiter fortbilden. Selbst der Weg zum Baumeister steht Fachkräften offen.