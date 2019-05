Trump will keinen Krieg mit dem Iran

„Er will nicht in den Krieg ziehen. So ist er nicht“, sagte der Regierungsvertreter gegenüber US-Medien. Trump habe aber klargemacht, dass er die Interessen der USA in der Region wahren werde. Zuletzt hatten sich die Spannungen zwischen den USA und dem Iran durch Anschläge auf Öltanker und Ölanlagen in der Golfregion verschärft, hinter denen der Iran oder seine Partner vermutet werden. Trump ließ US-Kriegsschiffe und -Bomber in die Region verlegen, nachdem geheimdienstliche Warnungen publik geworden waren, wonach mit dem Iran verbündete Milizen Angriffe auf US-Soldaten im Irak planen würden. Seit dem Ausstieg aus dem Atomabkommen im vergangenen Jahr hat Trump neue Sanktionen verhängt, um ein stärkeres Entgegenkommen der Islamischen Republik zu erzwingen.