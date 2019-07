Immer mehr nackte Touristen im Nationalpark

Die acht Kilometer lange Halbinsel umfasst laut NSW National Parks and Wildlife Service 1566 Hektar landschaftlich reizvolle Landzungen, wunderschöne Strände und unberührten Regenwald. Ein beliebtes Reiseziel. Der aktuelle Social-Media-Trend hat der Region nun mit Sicherheit jedoch ein ganz neues Maß an Anziehungskraft verliehen. Zwischen zahlreichen Bildern von wunderschönen Landschaftsaufnahmen aus dem „Booti Booti Nationalpark“ in Australien, finden sich nun nämlich auch immer mehr Fotos von nackten Menschen im Netz. Dabei zeigen sie vor allem eines: Ihren Po.