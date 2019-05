40 Zentimeter Ziegelwand zu Tresor durchbrochen

Zuerst eine starke Ziegelwand durchbrochen und dann mit einer Flex den Tresor aufgeschnitten haben unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag in einem Geschäftslokal in Lendorf, Bezirk Spittal. Davor brachen sie noch in ein Firmengebäude in derselben Gemeinde ein. Ein fünfstelliger Eurobetrag wurde erbeutet.