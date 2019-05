Junge Mopedlenker im Visier

Mit einer Kampagne für mehr Verkehrssicherheit will sich das Land nun verstärkt der jungen Lenker annehmen. „Wir wollen ihnen jene Kompetenzen vermitteln, die sie benötigen, um Risiken richtig einzuschätzen und gefährlichen Unfällen vorzubeugen“, erklärt Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FP). Der Startschuss für die Aktion fällt am 5. Juni bei einem Verkehrssicherheitstag mit über 200 Schülern in Eisenstadt.