Hand drauf - Seebad scannt Gäste

Entwickelt wurde dieses Wunder der Technik eigentlich für den Hochsicherheitsbereich und findet beispielsweise auf Flughäfen Verwendung. Ab dieser Saison werden jedoch auch die Wasserratten im Seebad Weiden durchleuchtet. Statt einer Dauer- oder Saisonkarte dienen die Hände als Eintrittsticket. Besucher müssen ihre Venen vorab im Seebad oder Tourismusbüro erfassen und ins System einspeichern lassen. Ab dann ist der Eintritt per Handauflegen möglich. Bürgermeister Wilhelm Schwartz (VP) begründet die Maßnahme mit kürzeren Wartezeiten und einer Erleichterung für die Mitarbeiter. Aber auch der Missbrauch von Saisonkarten soll verhindert werden. Diese seien in der Vergangenheit auch mal „hergeborgt“ worden, heißt es. „Mit dem Scanner ist sichergestellt, dass nur die Person, die registriert ist, reingeht“, so Schwartz.