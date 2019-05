Earth: „Es ist Zeit, die Krusten aufzubrechen“

Nun erscheint das erste Earth-Album nach fünf Jahren, das sich „Fall Upon Her Burning Lips“ nennt. Wann wusstest du, dass es Zeit für etwas Neues wird?

Als wir damals „Primitive And Deadly“ veröffentlichten, sind wir wirklich viel getourt. Dreimal durch die USA, dreimal durch Europa und dazu nach Japan, Australien und Neuseeland. Es war damals das letzte Album für Southern Lord und ich wusste, dass es eine Pause geben musste. Ich habe dann mein Soloalbum „Conquisitador“ geschrieben, weil einfach genug Material dafür da war, aber ich hatte da auch genug Zeit, um über das nächste Earth-Werk nachzudenken. Mit dem neuen Label Sargent House war die Arbeit toll und es war Zeit dafür. Ein paar Songs hatte ich schon seit gut einem Jahr, aber den Hauptteil des Albums habe ich erst einen Monat vor dem Studiobesuch geschrieben. Einiges wurde erst während des Aufnahmeprozesses arrangiert. Es ging alles recht schnell über die Bühne. Ich schreibe heute viel schneller als früher, aber dadurch verschwindet auch wieder viel, weil es nicht gut genug ist. (lacht) Der Prozess von der ersten Idee bis zur Aufnahme war so fluid war noch nie zuvor. Ich bin heute einfach viel besser darin, das umzusetzen, was ich will. Ich hatte viel Spaß, weil ich es mit Drummerin Adrienne Davis fertigte. Nur wir beide, der Kern der Band - außerdem habe ich die Bassspuren eingespielt, was sehr lustig war. Ich wollte einfach die Essenz von Earth zeigen. Ohne Gäste und ohne Extramusiker. Erstmals hört man auch die Drums wirklich gut raus, wie man es von unseren Liveshows gewohnt ist. Auf unseren Alben habe ich dem Schlagzeug immer viel zu wenig Platz eingeräumt. Es sollte alles sehr trocken und nach vor gekehrt klingen. Ich mag auch meine alten Alben, aber der Sound war oft lasch und es gibt zu viele Reverbs. Dieses Mal sollte die Musik präsent sein. Ich wollte mich nicht mehr limitieren und es einfach fließen lassen.