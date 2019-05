Start-up plant Wohnsiedlung aus dem 3D-Drucker

Bereits in der Vergangenheit hat New Story Familienhäuser in Lateinamerika gebaut, nun plant die Organisation eine Siedlung aus 50 Wohnhäusern, die bereits ab Sommer bezugsfertig sein sollen. Die einstöckigen Häuser sollen eine Fläche von 55 Quadratmetern haben; wird mehr Platz benötigt, kann eine zweite Etage auf das Dach gesetzt werden.