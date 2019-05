GTI-Vortreffen beginnt: Die Polizei wartet schon

Was die Polizei konkret kontrolliert

„Bisher war es ruhig, was vor allem mit dem schlechten Wetter in letzter Zeit zusammenhängen dürfte. Dieses Wochenende rechnen wir aber mit etwas mehr Zustrom“, sagte Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg. Aus diesem Grund wird in der betroffenen Region die Streifentätigkeit verstärkt, die Beamten haben etwa die Hotspots - wie einen großen Parkplatz am Faaker See, eine Tankstelle in Velden und eine in der Gemeinde Keutschach - besonders im Auge. Die Schwerpunkte sind Drogen- und Alkoholkontrollen, die Überprüfung auf nicht eingetragene Umbauten der Autos und Geschwindigkeitskontrollen. Außerdem machen die Polizisten Jagd auf illegale, in den Autos verbaute Radarblocker.