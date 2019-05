„The Voice Kids“: Ergebnis durch Bots manipuliert

Die Enthüllungen sorgten für sarkastische Kommentare im Internet. Der in Großbritannien lebende Kreml-Kritiker und ehemalige Öl-Magnat Michail Chodorkowski erklärte auf Twitter, er wünschte, Channel One würde auch andere Beispiele von Stimmbetrug enthüllen. „Wir haben gelernt, dass es keine fairen Wahlen in Russland gibt. Gar keine“, kommentierte der populäre Blogger StalinGulag.