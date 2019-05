Paenda nach ESC-Aus: „Habe mir nichts vorzuwerfen“

Song mit einem Statement wichtiger als Sieg

Bei ihrem Song sei ihr daher auch die Aussage dahinter am wichtigsten gewesen. „,Limits‘ hat ein Statement, von dem ich aus so vielen unterschiedlichen Gründen möchte, dass es in die Welt hinausgetragen wird: Unterhaltet euch mit euren Mitmenschen und fragt sie, wie es ihnen wirklich geht. Ich hoffe, dass der Song - auch wenn er nicht weitergekommen ist - die Menschen motiviert hinzuschauen. ,Limits‘ ist kein ,Ich will den Eurovision Song Contest gewinnen‘-Song, sondern ein Statement, mit seinen Emotionen offen umzugehen.“ Deshalb ist sie sich auch sicher: „Die Leute, denen es gefallen hat, werden hoffentlich länger dranbleiben und vielleicht sagen: Schade, aber dafür schaue ich mir ihr nächstes Konzert an.“