„Emotionale Diskussion, kein versuchtes Abdrehen“

Seit mittlerweile acht Jahren wird in der Causa Eurofighter wegen möglicher illegaler Geldflüsse rund um die Abfangjäger-Deals ermittelt - allein, Anklage gab es bisher noch keine. Und doch eskaliert die Causa jetzt völlig: Am Donnerstag wurde publik, dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft Pilnacek wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch angezeigt hat. Auch gegen die Oberstaatsanwaltschaft Wien richtet sich die Anzeige. Der Grund: Die Korruptionsjäger behaupten, dass die Justiz-Spitze Teile des Eurofighter-Verfahrens abdrehen will.