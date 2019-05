Nun diskutiert Deutschland über Kopftuchverbot

Lehrerverband-Präsident: „Kopftücher in Schule sind integrationsfeindlich“

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, würde ein Kopftuchverbot in Kindergärten und Schulen dagegen begrüßen. „Kopftücher in der Schule sind integrationsfeindlich, weil sie bereits in Kindergärten und Grundschulen zur äußerlichen Abgrenzung beitragen“, sagte er. Er vermute zudem, dass von Eltern schon auf kleine Kinder Druck ausgeübt werde, ein Kopftuch zu tragen.