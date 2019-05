Abschied von De Rossi sorgt für Wirbel bei AS Roma

Im Finish der italienischen Meisterschaft befindet sich AS Roma in Turbulenzen. Der am Dienstag angekündigte Abschied von Klublegende Daniele de Rossi wirbelte viel Staub auf - und das ausgerechnet vor den letzten beiden Serie-A-Runden, in denen die Römer noch um die Teilnahme an der Champions League kämpfen.