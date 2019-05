72-Jähriger gleich zweimal ohne Schein erwischt

Zehn Minuten später wurde er wieder erwischt

Etwa 10 Minuten später wurde der 72-Jährige auf der B123 Richtung Mauthausen von derselben Streife erneut mit seinem Pkw gesehen. Nach einer kurzen Nachfahrt hielten ihn die Polizisten im Ortsgebiet Hochstraß, Gemeinde Ried in der Riedmark, abermals an. Wieder wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und diesmal auch die Fahrzeugschlüssel abgenommen. Als Rechtfertigung für die Fahrt gab er dringende Einkäufe an. Der 72-Jährige wird der BH Freistadt und der BH Perg angezeigt.