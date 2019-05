Überholmanöver endet für Motorradfahrer tödlich

Dramatische Szenen haben sich am Donnerstagabend in Vorderthiersee in Tirol abgespielt: Ein Motorradlenker (21) überholte einen Pkw, in der darauffolgenden Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in den Pick-up eines 46-jährigen Einheimischen. Der 21-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle!