Mit Waffen bestückte F-16 kracht in Lagerhalle

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag in unmittelbarer Nähe des Luftwaffenstützpunktes March Air Reserve Base östlich von Los Angeles. Der Absturz sei beim Landeanflug des Kampfjets der US Air Force passiert, so ein Sprecher der Militäreinrichtung. Auf Fernsehbildern war ein großes Loch in dem Dach der Lagerhalle zu sehen, eine Dashcam hatte sogar den Absturz selbst mitgefilmt.