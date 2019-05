NBA: 2:0-Führung! Warriors feiern Comeback-Sieg

Warten auf Durant

Bereits vor dem Match wurde bekannt, dass der NBA-Champion der vergangenen beiden Jahre auch in den kommenden beiden Partien der „best of seven“-Serie in der Nacht auf Sonntag bzw. Dienstag (jeweils 3 Uhr) in Portland auf seinen verletzten Superstar Kevin Durant verzichten muss. Möglicherweise wird der 30-Jährige nach seiner Wadenzerrung erst bis zum Beginn der Finalserie (ab 30. Mai/Ortszeit) wieder fit.