Lkw ohne Zulassung auf der A10

Am Kontrollplatz auf der A10 in Kuchl zog die Polizei einen slowenischen Lkw aus dem Verkehr. Der Sattelzug hatte seit Jänner, der Anhänger seit Februar keine Zulassung mehr für den Straßenverkehr. Weiters wurden sieben schwere Mängel an dem Fahrzeug festgestellt. Der Lenker aus Bosnien (33) hatte auch die Ruhezeiten nicht eingehalten.