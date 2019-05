Profi-Kicker verstärkt ambitionierten SAK

Fünf Runden vor Schluss ist klar: Gewinnt Salzburger Liga-Leader SAK am Freitag in Straßwalchen, ist der ersehnte Aufstieg fixiert. Blau-Gelb kann auch ohne die lädierten Peter und Kircher den Sekt kalt stellen. Seit dem Derby-0:1 gegen Austria Salzburg blieb Keeper Hans-Peter Berger knapp 450 Minuten ohne Gegentor. Einzige Ungewissheit ist der Straßwalchner Heimvorteil. Die Flachgauer (Nöhmer, Promberger und Seidl sind im Sommer weg, Seekirchen-Goalie Bakula fix) haben acht der letzten neun Heimspiele gegen die Nonntaler gewonnen, zuletzt aber in der Liga sechsmal in Folge verloren.