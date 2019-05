Mitbewohner mit Küchenmesser attackiert

In dieser kam es am 30. März 2018 zum Vorfall: Ein Küchenmesser mit gezackter Klinge hat sie laut Anklage in die Hand genommen, dem deutlich größeren und schwereren Opfer zuerst an den Hals gesetzt und dann versucht, den Mann in den Bauch zu stechen. „Ich wollte ihm nur Angst machen“, erklärt sie. Vor allem, weil sie laut ihrem Verteidiger selbst vor ihm Angst hatte.