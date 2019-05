Rätselraten um totes Kalb: Untersuchung angeordnet

Gegen 16 Uhr hatte der 47-jährige Besitzer am Donnerstag das tote Hochland-Rind auf seiner Weide entdeckt. Gegenüber der Polizei gab er an, dass er das eineinhalb Monate junge Kalb am Mittwoch gegen zwölf Uhr zuletzt gefüttert habe. Aufgrund der nicht eindeutig zuordenbaren Ursache wird das Kalb am Freitag durch einen Veterinär untersucht.