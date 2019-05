Immer mehr müssen pendeln

Täglichen Stau gib uns heute - unvermeidbar?

Dadurch wachsen auch die Pendlerströme immer weiter an, oft auch in umgekehrte Richtung – weg von Salzburg. 17.300 Menschen werden so täglich zu Auspendlern aus der Stadt Salzburg hinaus. Die weitaus größere Zahl (2017: 96.000 täglich) kommt aber aus den Bezirken rund um Salzburg, dem benachbarten Oberösterreich und aus Bayern. Und zwar per Bahn, Bus oder mit dem eigenen Pkw: Wobei letzteres stets die schlechteste Lösung ist: Längst sind Staumeldungen auf der Lamprechtshausener Straße ab Anthering, bei Eugendorf oder an der Mattseer Landesstraße von Obertrum her Alltags-Routine.