Eishockey-WM für Verteidiger Wolf wohl vorbei

Der österreichische Verteidiger Raphael Wolf fällt voraussichtlich für den Rest der Eishockey-WM in der Slowakei aus. Der 23-jährige kam am Donnerstag bei der 1:9-Niederlage gegen Schweden nur zu einem Einsatz, bei dem ihn der Puck an die Hand traf. Wolf hat sich voraussichtlich einen Finger gebrochen.