Durch den Klimawandel: Bäume in „Bewegung“

Weltweit neu an der von Agrarlandesrat Hans Seitinger unterstützten Aktion ist die Genauigkeit. Mit Hilfe der Proben werden am Ende Modelle erstellt, die für jede Parzelle von 50 mal 50 Metern exakte Prognosen ermöglichen: Wie wirkt sich das Klima an dieser Stelle aus? Welchen Baum muss ich heute pflanzen, um in 80 Jahren ernten zu können?