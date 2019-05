Diebe hatten wertvolle E-Bikes im Visier

Der Tiroler Polizei werden jedes Jahr knapp 2000 Raddiebstähle gemeldet. Zwei Fälle kommen dieser Tage dazu. In Weer wurde ein E-Bike aus einer Garage gestohlen. In Pertisau am Achensee gleich zwei elektrische Drahtesel direkt vor einem Sportgeschäft. Dort gingen die Täter überaus dreist vor.