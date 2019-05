Nach Brand: Weitere Vorfälle in Haftanstalt

Fünf teils Schwerverletzte forderte am Dienstag ein Zellenbrand in der Justizanstalt Graz-Jakomini. Das war aber nicht der einzige Vorfall, mit dem die Bediensteten konfrontiert waren: Innerhalb von nur 24 Stunden mussten sie zusätzlich dreimal einschreiten, um aggressiv gewordene Häftlinge voneinander zu trennen. Auch in der Haftanstalt Karlau kam es zu einem Zwischenfall.