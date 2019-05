Zwei Clan-Mitglieder in Deutschland hingerichtet

„Dieselben Protagonisten, derselbe Clankrieg – und dieser kennt keine Grenzen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Anschlag in Wien vor rund fünf Monaten mit der jüngsten Bluttat in Deutschland im Zusammenhang steht“, so ein heimischer Topfahnder zur „Krone“. Am Montag, gegen fünf Uhr Früh, eröffneten bislang unbekannte Täter in einem gemieteten Haus (ein Drogen-Bunker; Anm. der Redaktion) im östlichen Forst das Feuer auf vier Männer – zwei überlebten, zwei starben.