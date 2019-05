Großeinsatz nach Explosion in Schwechat

Großeinsatz am Donnerstag im niederösterreichischen Schwechat: In der Wiener Straße kam es am Nachmittag plötzlich zu einer unterirdischen Explosion. Diese war derart gewaltig, dass mehrere Kanaldeckel auf der Straße angehoben worden seien, wie die Polizei mitteilte. Verletzte gab es nicht zu beklagen.