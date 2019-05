Top-Kenianer Glücksfall für Salzburg

Zum Auftakt des Lauf-Wochenendes in Salzburg ist Conny Moser am Freitag (19.15, Volksgarten) beim 5,5-km-Frauenlauf die Gejagte. Sonntag beim Marathon ist das Victor Kipchirchir. Der 31-jährige Kenianer ist der schnellste Läufer, der je in Salzburg am Start war. Er hält bei einer Bestzeit von 2:07,39 Stunden, womit er 2016 in Valencia gewann. Seine Halbmarathon-Bestzeit steht unter einer Stunde, liegt bei 59:31 Minuten, aufgestellt in Den Haag 2012. In Österreich fiel er auch schon als Zweiter des Wörthersee-Marathons 2013 auf.