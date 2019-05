Flüchtiger Serbe tauchte im Linienbus auf

Donnerstagfrüh klickten die Handschellen für einen 58-jährigen Serben, der in Wien per Haftbefehl gesucht wurde. Polizeibeamte der Fremden- und grenzpolizeilichen Abteilung erwischten den Mann bei einer Einreisekontrolle am Grenzübergang Karawankentunnel A11. Er saß in einem Linienbus. Nun wurde er in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.