Viele neue Freunde für Mary aus Ghana in Tirol

Großes Danke

Vor wenigen Tagen ging es für das Kind wieder nach Ghana. Der nächste Aufenthalt ist für Jänner 2020 geplant. Die Kosten für Reisen und Behandlung werden über Spenden und andere Hilfsleistungen gedeckt. So hat etwa die Wörgler Fa. Marschner für den Aufenthalt kostenlos eine Betriebswohnung zur Verfügung gestellt. Elisabeth Cerwenka: „Ein herzliches Danke an alle, die uns unterstützen!“ Am 30. November findet im Komma in Wörgl wieder ein Benezifkonzert statt.