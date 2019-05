Kovac emotional: „Schwierig, Mensch zu bleiben“

Kovac äußerte sich nicht konkret zu dem ausgebliebenen Treuebekenntnis. „Ich habe das schon in der letzten Woche gesagt, das sind so Nebensächlichkeiten, die mich nicht interessieren. Ich habe eine Aufgabe, ich freue mich darauf. Wir können am Samstag Meister werden“, sagte der 47-Jährige. Gefragt nach dem Fazit seines ersten Bayern-Jahres sagte Kovac kryptisch: „Es ist schwierig, Mensch zu bleiben.“