Auf dem Sagenweg zum Gasthof am Feuerstein

Wir fahren von Längenfeld Richtung Sölden, um bei MS Automobile nach Huben abzubiegen. Im Anschluss an die Brücke links Richtung „Camping“ bzw. „Feuerstein“, bei der Feuerwehr rechts am Brunnen vorbei nach Westen und bei einer Kreuzung gleichbleibend an den „Sagenweg“ orientieren. Beim Fußballplatz wandern wir los.