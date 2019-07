Sänger Drake hebt jetzt richtig ab: mit seiner eigenen Boeing 767. „Keine Miete mehr, kein Timesharing, keine Miteigentümer“, argumentierte der Rapper seinen Kauf. Dafür hat er aber auch ordentlich tief ins Börsel greifen müssen und ist jetzt um mindestens 160 Millionen Euro leichter. So viel kostet die Maschine nämlich schon ohne Luxus-Umbau. In der Regel transportiert dieses Flugzeugmodell ja 351 Passagiere, in Drakes Fall geht der Platz aber unter anderem für ein großes Wohnzimmer drauf.