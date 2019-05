Zuhause: Die größten Gefahren für die Kleinsten

Umgang mit Gefahren

Till begründet das einerseits damit, dass Kinderhaut um ein Vielfaches dünner sei als Erwachsenenhaut, weshalb schnell schwere Verletzungen entstehen könnten. Andererseits verbindet das Kind in der Folge möglicherweise die Gefahr ausschließlich mit einer heißen Herdplatte - „andere Gefahren wie der Wasserkocher werden dann oft unterschätzt oder gar vergessen.“ Für die Erwachsenen heißt das also, Kinder dem Alter entsprechend an den richtigen Umgang mit Gefahrenquellen heranzuführen. Dazu gehört in erster Linie, den Lebensraum kindersicher zu gestalten: Herdschutzgitter, versperrbare Fenstergriffe oder Treppenschutzgitter.