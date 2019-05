Regierung Ungarns wirft Facebook „Zensur“ vor

Ungarns Regierung protestiert gegen „Zensur“ auf Facebook. Der regierungsnahe ungarische Medienkonzern Mediaworks hatte am Mittwoch bekannt gegeben, dass das soziale Netzwerk alle seine Werbekonten abgeschaltet habe. Kanzleramtsminister Gergely Gulyas forderte daraufhin am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Budapest „Rede und Meinungsfreiheit“.