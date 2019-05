Hauseinsturz in Shanghai: Zehn Arbeiter tot

Sicherheitsvorschriften werden in China oft ignoriert

In China kommt es immer wieder zu schweren Arbeitsunfällen, weil Sicherheitsvorschriften nicht eingehalten werden. Ende April waren im Nordosten Chinas elf Arbeiter ums Leben gekommen, weil ein Fahrstuhl auf einer Baustelle wegen eines technischen Defekts in die Tiefe gestürzt war. Im Oktober 2016 waren beim Einsturz mehrerer Wohnhäuser für Wanderarbeiter in der Stadt Wenzhou mehr als 20 Menschen ums Leben gekommen.