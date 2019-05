Hütter-Knipser: Nächste Woche soll alles klar sein

Jovic war im Sommer 2017 auf Leihbasis von Lissabon nach Frankfurt gekommen. In der vergangenen Saison erzielte er in 22 Bundesliga-Einsätzen acht Tore. In der laufenden Spielzeit hat das Sturm-Juwel mit 17 Treffern in der Bundesliga und zehn Toren in der Europa League seinen Marktwert beträchtlich in die Höhe getrieben. Nun soll er in der nächsten Saison die „Königlichen“ wieder auf den Fußball-Thron ballern …