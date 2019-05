Wettbieten um „Lewa“: Zwei Topklubs ärgern Bayern

Torjäger-Kanone

Falls Lewandowski übrigens am Samstag zum vierten Mal den Titel als erfolgreichster Torschütze einer Bundesliga-Saison gewinnt, wäre er in Deutschland alleiniger Zweiter hinter Rekordhalter Gerd Müller. „Das ist eine große Ehre für mich und wäre etwas Besonderes, dass mir viel bedeuten würde“, so der heiß umworbene Pole. Lewandowski war dreimal der beste Torjäger der deutschen Bundesliga, genauso wie der frühere Leverkusener Ulf Kirsten und der Münchner Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Er führt aktuell mit 22 Toren vor Paco Alcacer (Borussia Dortmund/18) und dem Frankfurter Luka Jovic (17) die Schützenliste an.