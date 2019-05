Unglaublich, aber wahr: US-Fehlschuss geht viral

Diese Situation dürfte jedem Fußballfan bekannt vorkommen: Zentimeter vor dem leeren Tor, völlig unbedrängt, man muss nur noch einschieben. Und wem von uns ist es noch nicht passiert, dass wir in so einer Lage einen Fehlschuss produzierten? Allerdings standen die meisten von uns auch nicht in der Auswahlmannschaft einer Stadt, Region oder Schule. Im Gegensatz zu dieser Spielerin des Conway-Ladycats-Soccer-Teams aus Arkansas. In einer Partie gegen die Northside High scheitert sie kläglich - aber sehen Sie selbst!