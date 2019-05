Kardashian-Ex hatte Sex mit 2000 Frauen

Reality-Star Khloe Kardashian und Basketballer Lamar Odom führten jahrelang eine Beziehung, galten als Traumpaar. Sieben Jahre lang waren die beiden verheiratet, bis der Sportler 2015 in einem Bordell fast an einer Überdosis Drogen gestorben wäre. In seiner Biografie gesteht Odom jetzt, dass er seit Jahrzehnten unter einer Sexsucht gelitten und auch seine Ex-Gattin mehrfach betrogen habe.