„Küsse eine Kuh“-Challenge sorgt für Kopfschütteln

Eine Alm ist kein Streichelzoo und eine Kuh ist kein Hamster. Trotzdem sollen zahlreiche Influencer und Castl-App-User „die deutschen, österreichischen und Schweizer Weiden in eindeutiger Absicht unsicher“ machen - also im Namen der „Kuh-Kuss-Challenge“. Dabei werden die Teenies aufgefordert, eine Kuh mit oder ohne Zunge zu küssen, um so Frühlingsgefühle der wirren Art zu verbreiten.