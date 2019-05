Fiaker-Streik: „Wir besetzen den Rathausplatz“

Zweifelhafte Begründung für Streichung

„Es sieht so aus, dass die Fiaker an den Ring gedrängt werden. Doch das ist in Bezug auf den Tierschutz die schlechteste Lösung. Dort haben die Pferde keine Ruhe“, erklärt Werner Kaizar vom Verein Pro Fiakerkultur. Tatsächlich klingt die Begründung für die Stellplatz-Streichung auf den beiden Plätzen zweifelhaft: Die Fiaker hätten dem Magistrat falsche Kutschenmaße gemeldet. Die Wagen seien tatsächlich kürzer und bräuchten deshalb weniger Platz. Die Maßnahme fällt in eine sensible Phase: Wirtschaftskammer und Stadt verhandeln über neue Stellplätze am Heldenplatz. Das würde alle Probleme lösen.