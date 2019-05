Madonnas Auftritt beim Song Contest jetzt fix

Auftritt lässt sich Madonna 1,15 Millionen Euro kosten

Das Problem mit der Vertragsunterzeichnung soll den Berichten zufolge gewesen sein, dass Madonna, die in der Nacht zum Mittwoch in Israel gelandet ist, angeblich ihren Hit „Like a Prayer“ singen will. Doch nicht alle Rechteinhaber an dem Song hätten bisher der EBU dazu ihre Zustimmung gegeben. Sie will zudem einen Song von ihrem neuen Album singen.