Hier bangen zwei Fensterputzer um ihr Leben

Dass dieser Vorfall in Oklahoma City so glimpflich ausging, grenzt fast an ein Wunder: Auf der Spitze des höchsten Gebäudes der US-Stadt löste sich der Korb, der den Fensterputzern ihre Arbeit am Wolkenkratzer erlaubt, von seiner Konstruktion: Die Arbeitsplattform schwang in 259 Metern unkontrolliert hin und her, durchschlägt Fenster. Die beiden Arbeiter mussten um ihr Leben bangen.